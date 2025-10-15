ТСН у соціальних мережах

Данському принцу Крістіану виповнюється 20 років: палац опублікував нові фото майбутнього короля

Старшому синові короля Фредеріка X та королева Мері — принцу Крістіану — сьогодні виповнюється 20 років. Палац привітав іменинника та опублікував нові фотографії.

Принц Крістіан

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Офіційна серія портретних фотографій була зроблена в Амалієнборгу та його околицях незадовго до знаменного дня народження. На більшості з них Крістіан, який є онуком королеви Маргрете II, зображений великим планом.

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Наразі принц Крістіан проходить військову підготовку лейтенантів Збройних сил Данії у казармах гусарської гвардії Антворсков у Слагельсі.

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Як спадкоємець данського престолу з часом він стане королем і носитиме ім’я Крістіан XI, але це відбудеться тільки після смерті або зречення престолу його батька — Фредеріка X, який став монархом 2024 року.

