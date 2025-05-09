Данську королеву госпіталізовано: палац поділився подробицями

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Королівський палац повідомив, що королева Маргрете II була госпіталізована для «спостереження як запобіжний засіб» після того, як захворіла на застуду.

«У зв’язку із застудою, на яку захворіла Її Величність королева Маргрете, було вирішено, що королеву помістять у лікарню Rigshospitalet для спостереження як запобіжний засіб», — йдеться в заяві.

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Раніше запланований на четвер візит королеви на святкування 125-річчя Фонду Санкт-Лукаса було скасовано одночасно.

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Нагадаємо, що коли Маргрете II у січні 2024 року в 52-у річницю свого сходження на престол зробила заяву, що зрікається трону на користь сина Фредеріка, вона говорила про проблеми зі здоров’ям, але не уточнювала їх характер, крім відомого факту, що Її Величності робили операцію на спині.

Королева Маргрете II і її син король Фредерік X / © Getty Images