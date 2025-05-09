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Данську королеву госпіталізовано: палац поділився подробицями
85-річна королева Маргрете II скасувала свої робочі заходи через проблеми зі здоров’ям.
Королівський палац повідомив, що королева Маргрете II була госпіталізована для «спостереження як запобіжний засіб» після того, як захворіла на застуду.
«У зв’язку із застудою, на яку захворіла Її Величність королева Маргрете, було вирішено, що королеву помістять у лікарню Rigshospitalet для спостереження як запобіжний засіб», — йдеться в заяві.
Раніше запланований на четвер візит королеви на святкування 125-річчя Фонду Санкт-Лукаса було скасовано одночасно.
Нагадаємо, що коли Маргрете II у січні 2024 року в 52-у річницю свого сходження на престол зробила заяву, що зрікається трону на користь сина Фредеріка, вона говорила про проблеми зі здоров’ям, але не уточнювала їх характер, крім відомого факту, що Її Величності робили операцію на спині.