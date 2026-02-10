Данський граф Ніколай вирушив зі своєї коханою на лижний відпочинок в Альпи

Граф Ніколай

Ніколай продемонстрував свої навички катання на лижах, вирушивши до Альп зі своєю дівчиною Бенедикте Тоуструп.

Данський граф, старший син принца Йоагіма та його першої дружини Олександри, графині Фредеріксборгської, вирушив у гори на казковий відпочинок зі своєю подругою Бенедикте Тоуструп, з якою вони разом уже понад сім років. Вони насолоджувалися відпочинком на снігу та каталися на лижах.

Граф Ніколай і Бенедикте Тоуструп

Граф Ніколай

Ніколай поділився у своєму Instagram-акаунті кількома знімками, на яких він підкорює схили, а також позував для фотографії на вершині гори на тлі засніжених дерев.

Граф Ніколай

Граф Ніколай

«Знову в Альпах», — просто підписав данський принц пост з каруселлю фотографій. Його дівчина висловила своє кохання, залишивши в коментарях один червоний смайлик у вигляді серця.

Граф Ніколай

На своїй сторінці Бенедикте опублікувала ще кілька фотографій та відео з поїздки, яка, зважаючи на все, була з друзями, включаючи миле відео, де Ніколай поправляє їй зачіску та шолом перед тим, як вони вирушили на схили.

«Слава богу, він ще й лижник», — підписала вона зворушливий момент.

