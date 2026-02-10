- Дата публікації
Данський граф Ніколай вирушив зі своєї коханою на лижний відпочинок в Альпи
Данський граф Ніколай вирушив на гірськолижний відпочинок зі своєю давньою подругою та поділився фотографіями, як насолоджувався відпусткою у своєму Instagram.
Ніколай продемонстрував свої навички катання на лижах, вирушивши до Альп зі своєю дівчиною Бенедикте Тоуструп.
Данський граф, старший син принца Йоагіма та його першої дружини Олександри, графині Фредеріксборгської, вирушив у гори на казковий відпочинок зі своєю подругою Бенедикте Тоуструп, з якою вони разом уже понад сім років. Вони насолоджувалися відпочинком на снігу та каталися на лижах.
Ніколай поділився у своєму Instagram-акаунті кількома знімками, на яких він підкорює схили, а також позував для фотографії на вершині гори на тлі засніжених дерев.
«Знову в Альпах», — просто підписав данський принц пост з каруселлю фотографій. Його дівчина висловила своє кохання, залишивши в коментарях один червоний смайлик у вигляді серця.
На своїй сторінці Бенедикте опублікувала ще кілька фотографій та відео з поїздки, яка, зважаючи на все, була з друзями, включаючи миле відео, де Ніколай поправляє їй зачіску та шолом перед тим, як вони вирушили на схили.
«Слава богу, він ще й лижник», — підписала вона зворушливий момент.
