Данський граф Ніколай зі своєю дівчиною з’їздив на полювання: пара показала фото
Дівчина данського графа Ніколая провела з ним час на природі та поділилася знімками на своїй сторінці у Instagram.
25-річна данська модель та засновниця модного бренду BénéSoie навіть на полювання одяглася стильно.
На ній була сорочка, краватка та зелений жакет, а також подовжена куртка з кишенями та штани та зручні черевики. Також Бенедикте одягла кепку, волосся зібрала у низький хвіст і зробила легкий макіяж.
Граф Ніколай, який є сином данського принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II), теж був у картатій сорочці, джемпері та з краваткою, він одягнув зелену тканинну куртку та штани до тону, а також взув гумові чоботи і був у кепці. На полювання пара взяла своїх собак, їх можна побачити на фотографіях.