ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Данський граф Ніколай зі своєю дівчиною з’їздив на полювання: пара показала фото

Дівчина данського графа Ніколая провела з ним час на природі та поділилася знімками на своїй сторінці у Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бенедикте Туструп і граф Ніколай

Бенедикте Туструп і граф Ніколай

25-річна данська модель та засновниця модного бренду BénéSoie навіть на полювання одяглася стильно.

Бенедикте Туструп і граф Ніколай

Бенедикте Туструп і граф Ніколай

На ній була сорочка, краватка та зелений жакет, а також подовжена куртка з кишенями та штани та зручні черевики. Також Бенедикте одягла кепку, волосся зібрала у низький хвіст і зробила легкий макіяж.

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Граф Ніколай, який є сином данського принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II), теж був у картатій сорочці, джемпері та з краваткою, він одягнув зелену тканинну куртку та штани до тону, а також взув гумові чоботи і був у кепці. На полювання пара взяла своїх собак, їх можна побачити на фотографіях.

Собаки пари

Собаки пари

Бенедикте Туструп і граф Ніколай

Бенедикте Туструп і граф Ніколай

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie