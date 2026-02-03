- Дата публікації
Данський король Фредерік X також фігурує в листах Епштейна
Старший син колишньої королеви Маргрете II очевидно був знайомий із засудженим педофілом Джеффрі Епштейном.
Як повідомляє данська газета «Ekstra Bladet», король Фредерік X також згадується у документах, пов’язаних із опальним фінансистом та сексуальним злочинцем.
В одному з електронних листів, датованому 2012 роком, повідомлялося, що Епштейн під час своєї поїздки до Данії мав зустрічатися з тоді ще спадковим принцом Фредеріком. А в іншій частині документів тодішній принц разом зі своїм особистим секретарем фігурує у списку підтверджених гостей на вечерю, хоча невідомо, чи Фредерік був присутній на заході насправді.
