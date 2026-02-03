ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Данський король Фредерік X також фігурує в листах Епштейна

Старший син колишньої королеви Маргрете II очевидно був знайомий із засудженим педофілом Джеффрі Епштейном.

Ольга Кузьменко
Король Фредерік X

Король Фредерік X / © Associated Press

Як повідомляє данська газета «Ekstra Bladet», король Фредерік X також згадується у документах, пов’язаних із опальним фінансистом та сексуальним злочинцем.

В одному з електронних листів, датованому 2012 роком, повідомлялося, що Епштейн під час своєї поїздки до Данії мав зустрічатися з тоді ще спадковим принцом Фредеріком. А в іншій частині документів тодішній принц разом зі своїм особистим секретарем фігурує у списку підтверджених гостей на вечерю, хоча невідомо, чи Фредерік був присутній на заході насправді.

Король Фредерік X та його дружина королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X та його дружина королева Мері / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що майбутня королева Норвегії зіткнулася з наслідками після оприлюднення її листування з Епштейном.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

А також шведська королівська родина виступила із заявою, підтримавши принцесу Софію, з якою Джеффрі Епштейн також був знайомий і намагався налагодити зв’язок.

Принцеса Софія шведська / © Getty Images

Принцеса Софія шведська / © Getty Images

