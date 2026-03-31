Данський королівський дім зробив заяву про майбутнє принцеси Ізабелли

Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

В офіційній заяві данський королівський дім оголосив, що після складання випускних іспитів принцеса пройде обов'язкову військову службу в гусарському гвардійському полку в Слагельсі. Її старший брат, принц Крістіан, завершив там навчання минулого року.

Однак у тій самій заяві наголошується на ключовій відмінності в її підготовці, яка буде більш вимогливою.

Принцеса Ізабелла

Згідно із заявою, Ізабелла буде однією з перших, хто завершить нову 11-місячну обов'язкову військову службу, що значно довше, ніж у її брата, підготовка якого тривала чотири місяці і почалася в лютому 2025 року.

Минулого року принцеса Ізабелла відвідала казарми гусарського гвардійського полку в межах сімейного візиту, де змогла познайомитися з військовим життям свого брата.

Нагадаємо, 21 квітня принцесі Ізабеллі виповниться 19 років, що ознаменує завершення важливого року після досягнення повноліття. На відміну від свого брата Крістіана, який взяв річну перерву у навчанні, вона планує старанно вчитися.

Принцеса Ізабелла з мамою королевою Мері / © Getty Images

