Данський королівський дім зробив заяву про майбутнє принцеси Ізабелли
Цього року, закінчивши середню школу, друга дочка короля Фредеріка X та королеви Мері вирішила піти стопами свого старшого брата і спадкоємця данського престолу — принца Крістіана.
В офіційній заяві данський королівський дім оголосив, що після складання випускних іспитів принцеса пройде обов'язкову військову службу в гусарському гвардійському полку в Слагельсі. Її старший брат, принц Крістіан, завершив там навчання минулого року.
Однак у тій самій заяві наголошується на ключовій відмінності в її підготовці, яка буде більш вимогливою.
Згідно із заявою, Ізабелла буде однією з перших, хто завершить нову 11-місячну обов'язкову військову службу, що значно довше, ніж у її брата, підготовка якого тривала чотири місяці і почалася в лютому 2025 року.
Минулого року принцеса Ізабелла відвідала казарми гусарського гвардійського полку в межах сімейного візиту, де змогла познайомитися з військовим життям свого брата.
Нагадаємо, 21 квітня принцесі Ізабеллі виповниться 19 років, що ознаменує завершення важливого року після досягнення повноліття. На відміну від свого брата Крістіана, який взяв річну перерву у навчанні, вона планує старанно вчитися.
