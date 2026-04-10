Після оголошення конфірмації близнюків принца Вінсента та принцеси Жозефіни, стали відомі подробиці конфірмації їхньої кузини, графині Афіни — дочки брата короля Фредеріка X, принца Йоагіма та його другої дружини принцеси Марі.

Раніше повідомлялося, що 18 квітня 2026 року принц Вінсент та принцеса Жозефіна, діти короля Фредеріка X та королеви Марії, приймуть таїнство у церкві у палаці Фреденсборг. Це традиційне місце проведення монархічних урочистостей, церемонія, де, як очікується, будуть присутні старші члени сім’ї.

А конфірмація графині Афіни разюче відрізнятиметься від такого самого заходу її брата і сестри. Вона відбудеться 2 травня 2026 року, за тисячі кілометрів від дому: у лютеранській церкві Джорджтауна у Вашингтоні, округ Колумбія.

Хоча син Маргрете II та його дружина, принцеса Марі, підтвердили свій намір повернутися до Данії, це відбудеться не раніше літа 2027 року, тому вони вирішили, що Афіна отримає підтвердження своєї віри у Сполучених Штатах.

Конфірмація — це ритуал усвідомленого прийняття віри, після неї людина офіційно стає частиною церкви.