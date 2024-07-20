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Давно не бачили: королева Маргрете, яка зреклася престолу, відвідала балет

Давно не бачили: королева Маргрете, яка зреклася престолу, відвідала балет

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Її Величність вперше за тривалий час з'явилася на публіці.

Після того, як взимку королева Данії Маргрете II зреклася престолу на користь сина, кронпринца Фредеріка, вона мало з'являлася на публіці. Усі світські заходи та зустрічі відтепер відвідують новий король та королева.

Проте нещодавно 84-річна жінка з'явилася на світському заході — сходила на балет, який був попурі з таких творів як "Спляча красуня", "Жизель" та "Манон". Спочатку захід мав проходити на вулиці, але через дощ гості змушені були зайти до приміщення.

Королева того дня з'явилася у червоній сукні, яку носила у поєднанні із золотими прикрасами, а також світлими аксесуарами — сумкою та палантином. Волосся вона уклала в улюблену високу зачіску і зробила яскравий макіяж.

А поки Її Величність насолоджується пенсією, новий король поїхав із сім'єю на канікули до замку Грастен. У цьому палаці минулого тижня король і королева вийшли на ганок свого, щоб подивитися на велику зміну варти — це традиційний захід, який відвідує монарх.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images
Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images
Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images
Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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