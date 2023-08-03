Давно не бачили: Меган Маркл та принц Гаррі несподівано з'явилися у новому відео

Зараз Меган Маркл та принц Гаррі намагаються вести спокійне та непублічне життя, виховуючи дітей у своєму розкішному заміському будинку в Каліфорнії. Пара вкрай рідко виходить у світ або бере участь у будь-яких заходах, але, попри таку віддаленість від очей шанувальників, вони продовжують займатися своїм фондом Archewell і, відповідно, благодійністю.

Але зовсім несподіваним стало те, що подружжя з'явилося у новому відео, де підтримало благодійну ініціативу та зателефонувало одержувачам грантів першого Фонду підтримки молоді у сфері відповідальних технологій (Responsible Technology Youth Power Fund), співзасновниками якого вони є, щоб привітати.

Подружжя поговорило з переможцями програми та обговорило їхні проєкти.

Меган Маркл та принц Гаррі/скріншот з youtube The Telegraph

Ролик був знятий у саду їхнього розкішного будинку, а у розмові герцог Сассекський згадав своїх дітей — чотирирічного сина Арчі та дворічну дочку Лілібет, сказавши одному переможцю наступне: "Дякую вам за все, що ви робите. Наші діти особливо вам вдячні".

Меган Маркл та принц Гаррі/скріншот з youtube The Telegraph

"Вони ще не знають цього, але дізнаються!" – додала Меган.

Меган Маркл та принц Гаррі/скріншот з youtube The Telegraph

Читайте також:

Поцілунки Меган і Гаррі (7 фото)