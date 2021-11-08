Давно не бачили: Меланія Трамп у стильному тренчі та з довгим манікюром сходила на бейсбольний матч

Давно не бачили: Меланія Трамп у стильному тренчі та з довгим манікюром сходила на бейсбольний матч

51-річна колишня перша леді США вперше за довгий час з'явилася на публіці.

Давно ми не бачили Меланію Трамп і вже встигли за нею скучити. Після того, як її чоловік Дональд Трамп залишив пост президента, Меланія припинила з'являтися на публіці і насолоджується життям поза камерами у розкішному особняку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида.

І ось, нарешті, вона вийшла у світ. Разом із чоловіком Меланія сходила на бейсбольний матч "Атланта Брейвс" — "Г'юстон Астрос", який минув в Атланті, штат Джорджія.

Меланія Трамп / Associated Press

Колишня перша леді мала прекрасний вигляд. Вона була у чудовому настрої. На Меланії був стильний тренч із поясом, з-під якого виглядали чорні рукава від вбрання.

Меланія Трамп / Associated Press

Аутфіт пані Трамп доповнила своїм фірмовим укладанням з локонами та макіяжем смокі-айс.

Меланія Трамп / Associated Press

На руках у неї були золоті каблучки. Довгий молочний манікюр, який вона не дозволяла собі за час перебування у статусі першої леді, завершив її образ.

Меланія Трамп / Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у чорне пальто, білу сорочку, червону краватку та чорні штани.

Стильні образи Меланії Трамп (20 фото)

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