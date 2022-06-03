Давно не бачили: Тереза Мей у смарагдовому вбранні і капелюшку завітала на святкування платинового ювілею Єлизавети II

Давно не бачили: Тереза Мей у смарагдовому вбранні і капелюшку завітала на святкування платинового ювілею Єлизавети II

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії обрала для своєї появи на публіці вишукане вбрання.

Сьогодні, 3 червня, у Лондоні, у соборі Святого Павла, відбулася урочиста служба на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. На захід прибули всі члени королівської родини.

Службу також відвідала колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, яку ми давно не бачили і, чесно кажучи, скучили.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Мей, яка славилась за час свого прем'єрства любов'ю до екстравагантних аутфітів, з'явилася у смарагдовому образі. На ній була сукня і жакет з рукавами три чверті із синім поясом на талії.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Лук Тереза доповнила елегантним капелюшком, золотими прикрасами і чорним клатчем.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Супроводжував Мей її чоловік Філіп Мей, який був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у дрібні цятки.

Тереза Мей з чоловіком / Фото: Associated Press

Захід також відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон, яка підкреслила струнку фігуру червоною сукнею, до якої підібрала червоний капелюх із пір'ям.

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