Давно не бачили: Тереза Мей у смарагдовому вбранні і капелюшку завітала на святкування платинового ювілею Єлизавети II

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії обрала для своєї появи на публіці вишукане вбрання.
Сьогодні, 3 червня, у Лондоні, у соборі Святого Павла, відбулася урочиста служба на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. На захід прибули всі члени королівської родини.
Службу також відвідала колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, яку ми давно не бачили і, чесно кажучи, скучили.
Мей, яка славилась за час свого прем'єрства любов'ю до екстравагантних аутфітів, з'явилася у смарагдовому образі. На ній була сукня і жакет з рукавами три чверті із синім поясом на талії.
Лук Тереза доповнила елегантним капелюшком, золотими прикрасами і чорним клатчем.
Супроводжував Мей її чоловік Філіп Мей, який був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у дрібні цятки.
Захід також відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон, яка підкреслила струнку фігуру червоною сукнею, до якої підібрала червоний капелюх із пір'ям.
Читайте також: