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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Давно не бачили: 85-річна Ненсі Пелосі відвідала захід із чоловіком

Відома політикиня, яка неодноразово підтримувала Україну, вийшла на червону доріжку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ненсі Пелосі

Деніел Лурі, Ненсі та Пол Пелосі / © Getty Images

Колишня спікерка Палати представників США — 85-річна Ненсі Пелосі — відвідала галапрем’єру фільму Rebuilding на честь відкриття 68-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Франциско.

Цей захід політикиня відвідала із чоловіком Полом Пелосі. Вона з’явилася на червоній доріжці у кедах, штанах та светрі, а також подовженій куртці.

/ © Getty Images

© Getty Images

Ненсі Пелосі одружена з бізнесменом Полом Пелосі від 1963 року. У них п’ятеро дітей: Ненсі Корін, Крістін, Жаклін, Пол та Александра, а також дев’ять онуків. Водночас пара також відвідує й інші заходи, наприклад, спортивні. 15 квітня їх помітили на баскетболі у Сан-Франциско.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Associated Press

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Ненсі Пелосі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
296
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