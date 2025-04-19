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Давно не бачили: 85-річна Ненсі Пелосі відвідала захід із чоловіком
Відома політикиня, яка неодноразово підтримувала Україну, вийшла на червону доріжку.
Колишня спікерка Палати представників США — 85-річна Ненсі Пелосі — відвідала галапрем’єру фільму Rebuilding на честь відкриття 68-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Франциско.
Цей захід політикиня відвідала із чоловіком Полом Пелосі. Вона з’явилася на червоній доріжці у кедах, штанах та светрі, а також подовженій куртці.
Ненсі Пелосі одружена з бізнесменом Полом Пелосі від 1963 року. У них п’ятеро дітей: Ненсі Корін, Крістін, Жаклін, Пол та Александра, а також дев’ять онуків. Водночас пара також відвідує й інші заходи, наприклад, спортивні. 15 квітня їх помітили на баскетболі у Сан-Франциско.