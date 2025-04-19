Давно не бачили: 85-річна Ненсі Пелосі відвідала захід із чоловіком

Деніел Лурі, Ненсі та Пол Пелосі / © Getty Images

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Колишня спікерка Палати представників США — 85-річна Ненсі Пелосі — відвідала галапрем’єру фільму Rebuilding на честь відкриття 68-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Франциско.

Цей захід політикиня відвідала із чоловіком Полом Пелосі. Вона з’явилася на червоній доріжці у кедах, штанах та светрі, а також подовженій куртці.

© Getty Images

Ненсі Пелосі одружена з бізнесменом Полом Пелосі від 1963 року. У них п’ятеро дітей: Ненсі Корін, Крістін, Жаклін, Пол та Александра, а також дев’ять онуків. Водночас пара також відвідує й інші заходи, наприклад, спортивні. 15 квітня їх помітили на баскетболі у Сан-Франциско.

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© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Ненсі Пелосі / © Getty Images Ненсі Пелосі / © Getty Images Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Getty Images Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Associated Press Ненсі Пелосі / © Getty Images