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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Давно не бачили: папараці заскочили Джилл Байден в еспадрильях і вбранні з анімалістичним принтом

Експершу леді США помітили з пасинком в Малібу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джилл Байден

Джилл Байден / © Getty Images

Колишня перша леді США Джилл Байден потрапила до об’єктивів папараці в Малібу, штат Каліфорнія. Разом із нею був її пасинок Гантер Байден. Вона була зазнімкована спиною до фотокамери.

Джилл була одягнега в елегантний жакет трендового кольору вершкового масла і чорно-білу спідницю міді з анімалістичним принтом.

Джилл Байден / © Getty Images

Джилл Байден / © Getty Images

Аутфіт експерша леді доповнила улюбленими чорними еспадрильями на бежевій мотузковій танкетці і з чорними зав’язками навколо щиколоток. У неї було укладання з локонами.

Нагадаємо, Джилл Байден сходила до театру у блакитній обтислій сукні, яку скомбінувала із слінгбеками кольору металік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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