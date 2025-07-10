Давно не бачили: папараці заскочили Джилл Байден в еспадрильях і вбранні з анімалістичним принтом

Джилл Байден / © Getty Images

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Колишня перша леді США Джилл Байден потрапила до об’єктивів папараці в Малібу, штат Каліфорнія. Разом із нею був її пасинок Гантер Байден. Вона була зазнімкована спиною до фотокамери.

Джилл була одягнега в елегантний жакет трендового кольору вершкового масла і чорно-білу спідницю міді з анімалістичним принтом.

Джилл Байден / © Getty Images

Аутфіт експерша леді доповнила улюбленими чорними еспадрильями на бежевій мотузковій танкетці і з чорними зав’язками навколо щиколоток. У неї було укладання з локонами.

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Нагадаємо, Джилл Байден сходила до театру у блакитній обтислій сукні, яку скомбінувала із слінгбеками кольору металік.