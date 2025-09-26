ТСН у соціальних мережах

Давно не бачили: Тереза Мей у яскравому вбранні і з червоною помадою з’явилася на саміті

Це перший публічний вихід політикині задовгий час.

Тереза Мей

Тереза Мей / © Getty Images

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей відвідала щорічний саміт Concordia 2025, який відбувся у готелі Sheraton New York Times Square у Нью-Йорку. Це перший публічний вихід політикині задовгий час.

Тереза Мей / © Getty Images

Тереза Мей / © Getty Images

На заході вона з’явилася у яскравому діловому образі. На Терезі був костюм рожево-фіолетового відтінку і блузка з різнокольоровим принтом.

Мей зробила стильне укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а на руці був кольоровий широкий браслет.

