Дбайливі онуки: діти Уельських провели канікули зі своїм дідусем королем Чарльзом

Обидві сім'ї минулого тижня перебували у Сандрінгемі. Кейт і Вільям у своєму маєтку Анмер-гол разом з дітьми, а король Чарльз у замку Сандрінгем.

Повідомляється, що його онуки принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї часто заїжджали погостювати у діда і провели з ним половину своїх зимових канікул.

Десятирічний Джордж, восьмирічна Шарлотта та п'ятирічний Луї були бажаними гостями в будинку монарха і допомагали йому підбадьоритися. Король лікується амбулаторно та періодично приїжджає до Лондона, щоб відвідати лікаря у клініці. Нагадаємо, кілька тижнів тому Букінгемський палац повідомив, що у Чарльза діагностували рак, але без подробиць.

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Королівський експерт Роберт Джобсон розповів Hello! : "Король отримав багато позитивної енергії від малечі. Йому потрібен мир і спокій, але він буде дуже радий побачити своїх онуків та провести з ними трохи часу".

Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото: Associated Press

Тим часом принц Вільям повернувся до Лондона, де відвідав у неділю церемонію BAFTA, де його вітала інша Кейт, оскільки його дружина принцеса Уельська поки що не з'являється на публічних заходах та відновлюється після операції.

Принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Читайте також: