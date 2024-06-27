Дбайливий чоловік: Тімоті Лоренс доставляє обід у сумці-холодильнику для своєї дружини принцеси Анни в госпіталь

Королівська принцеса лікує струс мозку у лікарні, який отримала у вихідні, катаючись верхи на коні.
Днями сера Тімоті Лоуренса заскочили біля лікарні Саутмір у Брістолі, де проходить лікування принцеса Анна. Очевидці повідомили журналістам, що чоловік приніс своїй дружині домашні частування.
Він помахав репортерам біля лікарні і поклав сумку на заднє сидіння свого Range Rover, а потім сів на сидіння водія і рушив з місця, пише express.co.uk. Він також розповів журналістам, що принцеса Анна почувається краще і потроху одужує.
Також раніше повідомлялося, що короля Чарльза ретельно інформують про стан здоров'я його сестри, і він приєднується до всієї королівської родини, посилаючи принцесі найщиріші слова любові та добрі побажання якнайшвидшого одужання.
Раніше ми писали, що королівську принцесу відвідала дочка Зора Тіндалл.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має маєток принцеси Анни, де вона каталася на коні та отримала травму.
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