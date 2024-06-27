Дбайливий чоловік: Тімоті Лоренс доставляє обід у сумці-холодильнику для своєї дружини принцеси Анни в госпіталь

Королівська принцеса лікує струс мозку у лікарні, який отримала у вихідні, катаючись верхи на коні.

Днями сера Тімоті Лоуренса заскочили біля лікарні Саутмір у Брістолі, де проходить лікування принцеса Анна. Очевидці повідомили журналістам, що чоловік приніс своїй дружині домашні частування.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Він помахав репортерам біля лікарні і поклав сумку на заднє сидіння свого Range Rover, а потім сів на сидіння водія і рушив з місця, пише express.co.uk. Він також розповів журналістам, що принцеса Анна почувається краще і потроху одужує.

Також раніше повідомлялося, що короля Чарльза ретельно інформують про стан здоров'я його сестри, і він приєднується до всієї королівської родини, посилаючи принцесі найщиріші слова любові та добрі побажання якнайшвидшого одужання.

Тімоті Лоренс — чоловік принцеси Анни / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що королівську принцесу відвідала дочка Зора Тіндалл.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має маєток принцеси Анни, де вона каталася на коні та отримала травму.

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