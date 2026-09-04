Де бере гроші Сара Фергюсон: розкрито джерело доходів колишньої герцогині Йоркської

Сара Фергюсон / © Associated Press

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За наявними даними, останні сім місяців вона таємно проживала в будинках інших людей по всій Європі та країнах Перської затоки. Її повернення до Британії відбулося після того, як у лютому її та її колишнього чоловіка, Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, виселили з Королівської лоджі Віндзора, де вони жили багато років поспіль, хоч і були розлучені.

Тепер виникли запитання про те, як Сара Фергюсон фінансуватиме своє життя у Великій Британії, повертаючись додому.

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Сара Фергюсон / © Associated Press

За даними Mirror, передбачалося, що ексгерцогиня розраховувала на гроші, залишені її колишнім бойфрендом, магнатом Формули-1 Падді Макнеллі, який помер у липні у віці 88 років, похорон якого відвідувала дочка Сари - принцеса Беатріс.

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Але експерт з королівської родини Ендрю Лоуні стверджує, що гроші Фергюсон надходять з країн Перської затоки, і припускає, що невідомим меценатом може бути високопоставлений член близькосхідної королівської родини.

Падді Макнеллі допоміг Сарі Фергюсон і дозволив їй пожити у своєму будинку у Верб'є, Швейцарії. Однак у повідомленні додано, що, мабуть, він нічого їй не залишив у своєму багатомільйонному заповіті.

Сара Фергюсон і Паді МакНеллі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Фергюсон отримувала дохід від комерційної діяльності, включаючи просування продукції та виступи на телебаченні. Останні заяви також вказують на те, що вона зверталася до американських продюсерських компаній та видавництв. Але відмовилася від пропозиції в 1 мільйон доларів за ексклюзивне інтерв'ю, сподіваючись отримати ще більший гонорар.

Тим часом її колишнього чоловіка Ендрю Мантбеттен-Віндзора влітку бачили на півдні Франції з двома незнайомками, схоже, ексгерцог Йоркський чудово провів відпустку.

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