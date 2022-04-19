"Де брати гроші?": російська блогерка бідкається своїм підписникам

Блогерка запитала у фоловерів, як зберегти гроші, які ще є?

Росіяни дедалі більше відчувають наслідки від запроваджених санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення 24 лютого до України.

Російська блогерка поскаржилася своїм фоловерам в Instagram і запитала у них ідей, де брати гроші та як зберегти ті, що є.

Сторіз жінки опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене!".

"У цій ситуації у світі я думаю, що не тільки у мене зараз дуже гостро стоїть питання, де брати гроші, як зберегти те, що є та як їх примножити", — каже на відео росіянка.

На відео вона залишила віконце для відповідей на запитання: "У вас якісь ідеї з'явилися?"

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