"Де брати гроші?": російська блогерка бідкається своїм підписникам

Блогерка запитала у фоловерів, як зберегти гроші, які ще є?
Росіяни дедалі більше відчувають наслідки від запроваджених санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення 24 лютого до України.
Російська блогерка поскаржилася своїм фоловерам в Instagram і запитала у них ідей, де брати гроші та як зберегти ті, що є.
Сторіз жінки опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене!".
"У цій ситуації у світі я думаю, що не тільки у мене зараз дуже гостро стоїть питання, де брати гроші, як зберегти те, що є та як їх примножити", — каже на відео росіянка.
На відео вона залишила віконце для відповідей на запитання: "У вас якісь ідеї з'явилися?"
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