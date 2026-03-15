Дельфіна Чавес, яка зіграла королеву Максиму в одноіменному серіалі, прийшла на прем’єру в сукні з пікантним декольте

Дельфіна Чавес

Виконавиця головної ролі, яка зіграла королеву Максиму, актриса Дельфіна Чавес, сяяла на червоній доріжці у супроводі свого екранного чоловіка Мартіна Лакемаєра, який грає в серіалі роль короля Нідерландів Віллема-Олександра.

Дельфіна вийшла до фотографів у сукні з тюля з дуже глибоким V-подібним декольте, вона розпустила волосся, зробивши легке укладання хвилями, у неї на шиї був золотий ланцюг, а на пальцях кілька каблучок. Також Дельфіна зробила виразний макіяж очей та прозорим лаком покрила нігті.

Нагадаємо, якщо у першому сезоні глядач дізнався історію знайомства та кохання Віллема-Олександра та Максими, то у другому покажуть підготовку і власне, саме весілля пари, а також народження їхніх трьох дочок, а потім і саму інавгурацію короля, коли його мати Беатрікс зреклася престолу.