Демонструє підтримку: пані посол Великої Британії в Україні сама собі фарбує нігті у синьо-жовтий колір

Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко, що через манікюр проявляє Україні свою підтримку.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтримує нашу країну не лише політичною діяльністю. Свою підтримку вона проявляє також через брошку у вигляді українського прапора та через синьо-жовтий манікюр. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю телеведучій ТСН Марічці Падалко.

Цікаво те, що Сіммонс сама собі фарбує нігті. Вона вже використала дві пляшечки синього лаку і користується третьою.

"В мене немає майстра з манікюру. Я сама собі фарбую. Так, так. І в мене вже третя пляшечка із синім лаком пішла в обіг. Ви розумієте, я часто буваю на людях, я хочу мати можливість демонструвати, що я за справедливість. Ми всі знаємо з соціальних мереж, що іноді фото красномовніше за тисячу слів. І я подумала, що це маленька така дрібничка для демонстрації моєї підтримки. І ви знаєте, в мене не так багато синьо-жовтого одягу, тому коли в мене синьо-жовті нігті, це трохи виручає", - розповіла пані посол.

Крім того, Сіммонс має українське коріння. Її прабабуся і прадід походять з Харківщини. Вона була кілька разів у Харкові. Там вона дізналася, що у неї ще були родичі, які залишилися в Україні.

"Мої прадіди поїхали через антисемітизм, а ті, що лишилися (родичі, - прим.ред), загинули на Харківщині через Голокост, через винищення євреїв. Я знайшла їхні прізвища у Харкові. Йдеться про Дрогобицький Яр – це десь 30-40 хвилин на машині від Харкова", - сказала дипломатка.

Сіммонс зазначила, що хотіла б привезти до України маму, коли закінчиться війна.

"Моя мама, моя родина дуже пишається тим, що через 120-130 років хтось з нас таки повернувся до України", - додала вона.

Мелінда також пригадує, що у родині вони часто їли українські страви – борщ, вареники, голубці, які асоціювалися у неї з країною, звідки походить її сім’я.

"Моя мама завжди готувала борщ на вікенд, ми любили борщ, і, приїхавши сюди, я усвідомила, що це видатна українська страва. Ми вдома їли вареники. І цю страву, коли загортають в листя капусти, хоча називали її інакше, ніж тут", - пригадала Сіммонс.

Любов до борщу та голубців: предки пані посол Британії Мелінди Сіммонс жили в Україні

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