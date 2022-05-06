День, коли впав "Гінденбург": 85 років тому закінчилася епоха дирижаблів

6 травня 1937 року на авіабазі Лейкгерст у містечку Манчестер Тауншип, штат Нью-Джерсі, США під час приземлення згорів дотла найбільший у світі дирижабль "Гінденбург".

Рівно 85 років тому відбулася наймасштабніша авіакатастрофа, що поклала край епосі дирижаблів. Під час приземлення "Гінденбург" спалахнув і впав на землю після 60-годинного перельоту через Атлантику з Німеччини.

Дирижабль повністю згорів за 34 секунди. Загинуло 35 людей із 97-ми, які перебували на борту. Ще однією жертвою катастрофи став робітник, який перебував у мить аварії на землі.

Дирижабль "Гінденбург" був побудований у першій половині 30-х років ХХ століття, він був і залишається найбільшим літальним апаратом в історії авіації, і міг перевозити одночасно 100-тонний вантаж та 50 пасажирів. 1920-ті та 1930-ті роки минулого сторіччя були золотою добою дирижаблів, які перетинали Атлантичний океан приблизно за три дні. Подорожувати дирижаблями між континентами було набагато швидше, ніж плавати кораблями, хоча і трохи менш комфортно.

Дирижабль "Гінденбург" / Associated Press

Внутрішнє оздоблення "Гінденбурга" мало дуже стильний вигляд, але було доволі аскетичним: воно було витримане у стилістиці баугауз. З матеріалів були використані алюміній, тканина, пластик. Стверджується, що навіть рояль у вітальні був виготовлений з алюмінію. Усі житлові приміщення "Гінденбурга" розміщувалися всередині основного корпусу та не мали вікон. А ось місця загального користування та місця для прогулянок були оснащені величезними оглядовими вікнами. На облавку літального апарату були бібліотека й бар.

Дирижабль "Гінденбург" / Associated Press

Проте деякі незручності все ж були: через використання вибухонебезпечного водню пасажири були обмежені, наприклад, у палінні, та й меню, за відгуками сучасників, було набагато скромнішим, ніж на океанічних лайнерах. Квитки на такий дирижабль могли дозволити собі лише забезпечені категорії мандрівників. Проте "Гінденбург", який розпочав свої польоти з пасажирами у травні 1936 року, здійснював по 2 рейси на тиждень через Атлантику, аж до катастрофи, що сталася у травні 1937 року.

Дирижабль "Гінденбург" / Associated Press

Головна версія причини аварії – витік та подальше загоряння водню внаслідок розриву водневого балону під час приземлення. Після аварії "Гінденбурга" стало зрозуміло, що дирижаблі, як засіб перевезення пасажирів, абсолютно небезпечні. Одразу після трагедії німецький уряд заборонив пасажирські перевезення та закордонні польоти на дирижаблях з будь-якою метою. Таким чином, ера дирижаблів закінчилася.

Дирижабль "Гінденбург" / Associated Press

Варто також згадати ще кілька версій загибелі повітряного судна:

Диверсія. Американський історик-аматор Адольф Гелінг вважав, що дирижабль був знищений міною, яку встановив технік Ерік Шпель. Вибух мав статися після висаджування пасажирів. Але оскільки "Гінденбург" затримався у дорозі, механізм спрацював до цього. Сам Шпель ніяких пояснень із цього приводу дати не зміг, бо під час аварії вистрибнув із дирижабля, охопленого полум'ям, і незабаром помер у шпиталі від отриманих опіків.

Диверсія комуністів. За версією Генріха Гіммлера, у всьому були винні комуністи. Комуністи, звісно, винні багато в чому, та не в усьому. А оскільки ніяких доказів їхньої провини в цьому випадку не існувало, то всерйоз цю версію свого часу розглядати не стали.

Статистична електрика. За версією телеканалу "National Geographic", причиною загибелі дирижабля стала статична електрика, що виникла в обшитті під час проходження крізь грозовий фронт.

Легкозаймиста фарба. Тривалий час у ЗМІ була поширеною версія, що причиною аварії став вогненебезпечний склад фарби. Обшиття "Гінденбурга" було зроблене із тканини на основі бавовни, яку для міцності та захисту від загоряння просочили ацетобутиратом та оксидом заліза, із додаванням порошку алюмінію. Дослідним шляхом вдалося встановити, що за певних пропорцій така суміш може спалахувати і горіти навіть без доступу кисню. Однак у такому разі процес горіння триває дуже повільно, а "Гінденбург" згорів за 34 секунди.

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