День конституції Польщі: п'ять цікавих фактів про свято

3 травня наші друзі поляки святкуєть День конституції. Ми вирішили розповісти вам про цікаві факти про Конституцію Республіки Польща, країну, яка з перших днів війни Росії проти нашої країни підтримує Україну не лише словом, а й справою.

1. 3 травня 1791 року була ухвалена перша конституція сучасної Європи та друга у світі після американської. Третьою була Конституція Франції. Конституція була ухвалена Великим Сеймом, скликаним у жовтні 1788 року.

2. У Польщі цей день називається Національне свято Третього Травня та офіційно є вихідним днем. У календарі Польщі День Конституції з'явився 3 травня 1918 року, а оголошений державним святом був 29 квітня 1919 року.

3. Після Другої світової війни святкування 3 травня призводило до кривавих зіткнень. Від 1946 року святкування було заборонено владою. А через сорок років 1990 року свято відновили у тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні.

4. Багатогранність та своєрідність польської Конституції 3 травня стали частиною європейської історії. Оскільки Конституція 3 травня була, як ми вже сказали, першим основним законом у Європі та другим у світі, 2015 року Єврокомісія надала їй Знак Європейської Спадщини.

Associated Press

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5. Конституція 3 травня є одним із основних елементів багатовікової спадщини польсько-литовських відносин. Сьогоднішню Польщу та Литву об'єднують спільні зусилля щодо зміцнення безпеки у світі. Обидві вони підтримують сьогодні й Україну, яка стоїть на сторожі свого суверенітету та територіальної цілісності у боротьбі проти російської агресії та окупації.

Рівно рік томуцього дня президент України Володимир Зеленський особисто приїжджав до Варшави, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 230-річчя Конституції Речі Посполитої.

Володимир Зеленський / Associated Press

Сьогодні президент Зеленський вітає наших друзів поляків віддалено. Нещодавно під час чергової пресконференції у Києві президент України відповідаючи на запитання, чи хотів би він приїхати до Польщі зараз, сказав, що не має права кудись їхати з країни, зокрема до Польщі.

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