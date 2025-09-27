День народження принцеси Іман і принцеси Сальми: королівська сім'я Йорданії показала зворушливі фото

Королева Ранія та її доньки - принцеса Сальма і принцеса Іман

Дочки королеви Ранії та Абдалли II народилися практично в один день, але з різницею в чотири роки. Принцеса Сальма — 26 вересня, а принцеса Іман — 27 вересня.

З нагоди свята кожен із членів сім’ї опублікував світлини на честь іменинниць і написав слова привітання дівчатам.

«Народилися з різницею в чотири роки і один день, і назавжди в моєму серці. З днем народження, мої любі дівчатка (хоча, будьмо чесні, онуки швидко наздоганяють!)», — написала щаслива мама королева Ранія і показала знімок, на якому обіймає дочок.

Королева Ранія та її доньки — принцеса Сальма і принцеса Іман

«Вітаємо з Днем Народження Їхніх Королівських Високостей принцес Іман бінт Абдулла II і Сальму бінт Абдулла II і бажаємо їм усього найкращого і процвітання», — написав у привітанні батько принцес.

Король Абдалла II і його доньки — принцеса Сальма і принцеса Іман

«З днем народження Іман і Сальма, найдобріші і найлюблячіші сестри!», — написав старший брат іменинниць — принц Хусейн і опублікував спільний знімок із принцесами і своєю дружиною принцесою Раджвою.

Принц Хусейн, принцеса Раджва, принцеса Сальма і принцеса Іман

Нагадаємо, що у Ранії та Абдалли загалом четверо дітей, адже також вони батьки принца Хуйсейна, який є їхнім спадкоємцем, і молодшого сина — принца Хашема.