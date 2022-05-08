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День Перемоги у Британії 1945 року: народ на вулицях, Черчилль та королівська родина на балконі

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День Перемоги у Британії 1945 року: народ на вулицях, Черчилль та королівська родина на балконі

День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / Associated Press

Як святкували День Перемоги, можна побачити на архівних фото.

Після того, як напередодні було підписано Акт капітуляції Німеччини, 8 травня 1945 року, у багатьох містах Європи було проведено широкомасштабні урочистості. У Лондоні величезна кількість людей зібралося на Трафальгарській площі та біля Букінгемського палацу.

День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / © Associated Press
День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / Associated Press
День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / © Associated Press
День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / Associated Press

На знаменитому балконі підданих вітала королівська родина та Прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль.

День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / © Associated Press
День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / Associated Press
День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / © Associated Press
День Перемоги у Британії 8 травня 1945 року / Associated Press

На фото ми бачимо молоду принцесу Єлизавету (майбутню королеву Єлизавету II, чий платиновий ювілей правління ми святкуватимемо вже менше ніж через місяць), королеву Єлизавету (Єлизавету Боуз-Лайон), Уїнстона Черчилля (у центрі), короля Георга VI і балкон Букінгемського палацу в Лондоні, в День Перемоги 8 травня 1945 року.

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