День скорботи та пам'яті: сьогодні 78-ма річниця від дня депортації кримських татар

День скорботи та пам'яті: сьогодні 78-ма річниця від дня депортації кримських татар

18–20 травня 1944 року радянська влада вчинила один із найбільших своїх злочинів — депортацію кримських татар. В Україні виселення кримськотатарського народу було визнано геноцидом.

Сьогоднішній день — 18 травня — став днем скорботи й пам'яті. Сьогодні – 78-ма річниця страшного злочину радянської влади, коли вирвали з корінням цілий народ. Чому керівництво СРСР хотіло знищити кримських татар, розповідає історик Олександр Алфьоров.

Фото: Getty Images

Життя кримських татар на півострові припинило бути щасливим із приходом на ці землі Російської імперії. Прийшовши на їхні землі, російські війська наприкінці вісімнадцятого століття розгромили Бахчисарайський палац, знищили архіви і зробили все, щоб знищити культуру корінного народу Криму. Це був початок трагедії, що сягнула апогею в середині ХХ століття.

Татари на святі у селі Акшейх, 1943 рік / Фото: Getty Images

Під час Другої світової війни Сталін приймає кардинальне рішення — деякі народи він оголошує ворогами радянського народу. Народ оголошується ворогом народу. Якого – радянського комуністичного.

Ніхто так і не зрозумів, чому з Криму виселили всіх кримських татар. Говорили про те, що цей народ нібито вступив у колаборацію з нацистами. Правда ж полягає в тому, що місцевість з унікальною природою та кліматом була ласим шматком для радянської влади. Сталін планував створити там російський радянський рай. А для цього треба було очистити острів від корінного населення.

18 травня о третій годині ранку радянська влада розпочала свою каральну спецоперацію з депортації місцевого населення. Озброєні люди вривалися до будинків, давали людям від кількох хвилин до години, щоб зібрати речі, і виселяли з їхніх будинків та їхнього колишнього життя. Цей жах тривав кілька днів.

Скільки саме кримських татар тоді вирвали з корінням з їхньої рідної землі — досі невідомо. Радянські джерела стверджують про 200 тисяч осіб, сучасні дослідження вказують цифри від 400 до 500 тисяч. Депортовано, насправді, всіх місцевих жителів.

Людей сотнями запихали до вагонів і везли у невідомість. Це були ешелони смерті — багато депортованих не витримали дороги. Ешелони зупинялися на кілька хвилин, багато хто загинув від відсутності води та повітря у вагонах.

Урал, Сибір та Середня Азія — ось місця, куди привезли людей з їхньої квітучої Батьківщини. Вони були розселені у поселеннях за колючим дротом під наглядом охоронців. Фактично це були трудові табори, в яких за рік загинуло близько 30 тисяч кримських татар.

А в цей час до будинків кримських татар почали приїздити росіяни з глибинки. Вони заходили до чужих будинків і розпочинали в них своє життя.

До того, як зникнути, Радянський Союз все ж визнав, що депортація була злочином, і дозволив кримським татарам повернутися на півострів. Зараз кримські татари пліч-о-пліч з українцями борються проти російської агресії за свою свободу та свій дім.

Фото: Getty Images

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