День святого Патріка у Дубліні забарвився у жовто-блакитні кольори

Український порядок денний увірвався до всіх країн і всіх сфер життя суспільства.
Ось і день святого Патріка цього року в Дубліні розфарбували у жовто-блакитні кольори.
День святого Патріка — улюблене туристами та місцевими свято відзначається щорічно 17 березня, у день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патріка.
Цього дня в Ірландії та по всьому світу влаштовують паради та фестивалі, виконання танців кейлі, концерти та пивні вечірки. Однією з найяскравіших особливостей свята є традиція одягатися цього дня у зелений одяг.
Проте цього року, крім традиційного зеленого вбрання та зображень трьохпластинчастого листа конюшини, мешканці Дубліна розфарбували день святого Патріка у кольори нашого прапора.
Таким чином вони підтримали Україну та висловили своє ставлення до країни-агресора.
Нам допомагають усі. І навіть святий Патрік!
На фото Рейчел Діяолу (друга ліворуч), ірландська студентка, яка нещодавно втекла від війни в Україні, розмовляє з представниками місцевої української громади 17 березня 2022 року в Дубліні, Ірландія.
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