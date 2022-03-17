День святого Патріка у Дубліні / gettyimages.com

День святого Патріка у Дубліні забарвився у жовто-блакитні кольори

День святого Патріка у Дубліні забарвився у жовто-блакитні кольори

Український порядок денний увірвався до всіх країн і всіх сфер життя суспільства.

Ось і день святого Патріка цього року в Дубліні розфарбували у жовто-блакитні кольори.

День святого Патріка у Дубліні / gettyimages.com

День святого Патріка — улюблене туристами та місцевими свято відзначається щорічно 17 березня, у день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патріка.

День святого Патріка у Дубліні / gettyimages.com

Цього дня в Ірландії та по всьому світу влаштовують паради та фестивалі, виконання танців кейлі, концерти та пивні вечірки. Однією з найяскравіших особливостей свята є традиція одягатися цього дня у зелений одяг.

День святого Патріка у Дубліні / gettyimages.com

Проте цього року, крім традиційного зеленого вбрання та зображень трьохпластинчастого листа конюшини, мешканці Дубліна розфарбували день святого Патріка у кольори нашого прапора.

Таким чином вони підтримали Україну та висловили своє ставлення до країни-агресора.

Нам допомагають усі. І навіть святий Патрік!

День святого Патріка у Дубліні / gettyimages.com

На фото Рейчел Діяолу (друга ліворуч), ірландська студентка, яка нещодавно втекла від війни в Україні, розмовляє з представниками місцевої української громади 17 березня 2022 року в Дубліні, Ірландія.

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