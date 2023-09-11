День в історії: батьки королеви Єлизавети II позували на тлі зруйнованого війною Букінгемського палацу

Британська королівська родина не з чуток знає, що таке війна.

На цьому архівному фото, яке було знято цього дня, 11 вересня 1940 року, зображено короля Великої Британії Георга VI (батька принцес Єлизавети і Маргарет) зі своєю дружиною Єлизаветою Боуз-Лайон. Вони сфотографовані разом із командою рятувальників, які розчищають завали Букінгемського палацу в Лондоні. Палац було пошкоджено під час нічного німецького повітряного нальоту.

Король Георг VI та королева Єлизавета, вересень 1940 року / Фото: Associated Press

Георг був одягнений у військову форму, а його дружина у довгу сукню, пальто та капелюх, і навіть взута в туфлі на підборах. Королівський вигляд вона мала навіть під час війни.

До речі, у ті важкі воєнні роки король Георг VI відмовився переїхати до Канади з міркувань безпеки. Його сім'я і навіть зовсім молоді доньки - принцеси Єлизавета і Маргарет- залишилися разом з ним в Англії.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями ми згадували першу рычницю від дня смерті королеви Єлизавети II і розповідали вам, що змінилося в королівській родині після смерті монархині.

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