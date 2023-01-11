День в історії: елегантна Волліс Сімпсон та король Едуард VIII були заскочені під час вікенду

Король Едуард VIII, який зрікся престолу та його дружина Волліс Сімпсон, вели богемний спосіб життя. В архівах збереглося дуже багато їхніх спільних фотографій, які ми вам із задоволенням показуємо.

Це фото було зроблено 11 січня 1939 року у Каннах, у Франції. Герцог Віндзорський та його дружина Волліс Сімпсон зображені разом на віллі ла Кро, Кап Д'Антиб, де вони провели тоді вікенд.

Волліс одягнена в чорну сукню з квіткою на грудях і білим окантуванням на комірі та рукавах, а її талію підкреслює тонкий чорний ремінець. У неї гарна її фірмова зачіска, а у вухах сережки-кліпси, на обличчі, мабуть, макіяж, якого не видно через те, що фото чорно-біле.

Король Едуард VIII одягнений у костюм-трійку, краватку та сорочку. Дружина Волліс тримає його під руку, і вони дивляться кудись у бік.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували миле фото герцога та герцогині Віндзорських з їхніми вихованцями на королівському лайнері.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

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