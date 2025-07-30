ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1078
Час на прочитання
1 хв

День в історії: як виходила заміж онука королеви Єлизавети II — Зара Тіндалл

30 липня Зара та Майк Тіндалли святкують 14-ту річницю весілля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара і Майк Тіндалли

Зара і Майк Тіндалли / © Associated Press

Саме цього дня 2011 року пара пов’язала себе узами шлюбу. Їхнє весілля відбулося в Единбурзі, в церкві Кенонгейт Кірк, що знаходиться по сусідству з палацом Голірудгаус. Їхнє вінчання відбулося лише через три місяці після того, як принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон.

На відміну від весіль кузенів Зари її особливий день не транслювався на телебаченні, що зробило його набагато стриманішою подією для королівської родини. До речі, саме у Шотландії вдруге виходила заміж мама Зари — принцеса Анна.

Майк і Зара Тіндалли / © Associated Press

Майк і Зара Тіндалли / © Associated Press

До вівтаря Зара йшла в пишній сукні кольору слонової кістки, зшитій дизайнером Стюартом Парвіном, одним з улюблених кутюр’є її бабусі королеви Єлизавети II. Весільний лук доповнювали біла фата, туфлі Jimmy Choo та букет квітів.

Майк був у чорному фраку, сірих смугастих штанях, білій сорочці, світло-сірому жилеті та з темно-сірою краваткою.

Згадуємо, яким видався той теплий липневий день для пари, гортаючи архівні фотографії.

Майк і Зара Тіндалли / © Associated Press

Майк і Зара Тіндалли / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про весілля Зори та Майка Тіндалл .

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie