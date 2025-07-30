Зара і Майк Тіндалли / © Associated Press

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Саме цього дня 2011 року пара пов’язала себе узами шлюбу. Їхнє весілля відбулося в Единбурзі, в церкві Кенонгейт Кірк, що знаходиться по сусідству з палацом Голірудгаус. Їхнє вінчання відбулося лише через три місяці після того, як принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон.

На відміну від весіль кузенів Зари її особливий день не транслювався на телебаченні, що зробило його набагато стриманішою подією для королівської родини. До речі, саме у Шотландії вдруге виходила заміж мама Зари — принцеса Анна.

Майк і Зара Тіндалли / © Associated Press

До вівтаря Зара йшла в пишній сукні кольору слонової кістки, зшитій дизайнером Стюартом Парвіном, одним з улюблених кутюр’є її бабусі королеви Єлизавети II. Весільний лук доповнювали біла фата, туфлі Jimmy Choo та букет квітів.

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Майк був у чорному фраку, сірих смугастих штанях, білій сорочці, світло-сірому жилеті та з темно-сірою краваткою.

Згадуємо, яким видався той теплий липневий день для пари, гортаючи архівні фотографії.

Майк і Зара Тіндалли / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Зара Тіндалл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про весілля Зори та Майка Тіндалл .