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День в історії: княгиня Грейс Келлі з маленьким сином Альбером на його першому публічному портреті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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День в історії: княгиня Грейс Келлі з маленьким сином Альбером на його першому публічному портреті

Княгиня Грейс Келлі із сином Альбером / Фото: Associated Press

14 березня князь Альбер ІІ відсвяткував своє 65-річчя. Сьогодні ми згадуємо, яким був його перший публічний портрет.

В архівах ми знайшли знімок, на якому новонароджений Альберт, якому лише виповнилося три дні, зазнімкований на руках у своєї матері принцеси Монако Грейс Келлі. Фото було зроблено 17 березня 1958 року.

На фото молода мати для якої Альбер став первістком та спадкоємцем князя Реньє III, тримає немовля на руках. Вони зазнімковані в ліжку. Грейс Келлі одягнена в білу сукню з довгими рукавами, сина вони притискає до грудей, він солодко спить, а вона дивиться прямо в камеру.

Княгиня Грейс Келлі із сином Альбером / © Associated Press
Княгиня Грейс Келлі із сином Альбером / Фото: Associated Press

Сьогодні син Грейс Келлі – князь Альбер ІІ – править Монако. Він одружений з Шарлін Віттсток і вони виховують двох дітей – дочку принцесу Габріеллу та сина Жака.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
405
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