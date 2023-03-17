День в історії: княгиня Грейс Келлі з маленьким сином Альбером на його першому публічному портреті

14 березня князь Альбер ІІ відсвяткував своє 65-річчя. Сьогодні ми згадуємо, яким був його перший публічний портрет.

В архівах ми знайшли знімок, на якому новонароджений Альберт, якому лише виповнилося три дні, зазнімкований на руках у своєї матері принцеси Монако Грейс Келлі. Фото було зроблено 17 березня 1958 року.

На фото молода мати для якої Альбер став первістком та спадкоємцем князя Реньє III, тримає немовля на руках. Вони зазнімковані в ліжку. Грейс Келлі одягнена в білу сукню з довгими рукавами, сина вони притискає до грудей, він солодко спить, а вона дивиться прямо в камеру.

Княгиня Грейс Келлі із сином Альбером / Фото: Associated Press

Сьогодні син Грейс Келлі – князь Альбер ІІ – править Монако. Він одружений з Шарлін Віттсток і вони виховують двох дітей – дочку принцесу Габріеллу та сина Жака.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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