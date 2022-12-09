Кумедне фото: конфуз принцеси Маргарет, який часто трапляється і з принцесою Кейт

Королівські особи теж люди, і ніщо людське їм не чуже. Нам до рук потрапив кумедний знімок з архіву, датований 1959 роком, і зображені на ньому принцеса Маргарет і королева Єлизавета II.

На знімку сестри зазнімковані в Балморалі, Шотландія. Це той самий замок, де у вересні 2022 року померла королева Єлизавета ІІ.

Це був теплий літній день, схоже, у Балморалі королівська родина, як завжди, проводила літні канікули. Маргарет та Єлизавета стояли в очікуванні прибуття 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера, який мав зупинитися в замку на ніч.

Вітер цього дня зіграв злий жарт із принцесою Маргарет, піднявши поділ її спідниці буквально догори. Однак Її королівська Високість продовжувала витончено стояти, наче нічого й не трапилося.

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Через багато років такі конфузні ситуації не раз траплялися з Кетрін, принцесою Уельською.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

До речі, подібний конфуз ставався і з принцесою Діаною.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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