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День в історії: король Едуард VIII із дружиною Волліс Сімпсон на Бермудських островах

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День в історії: король Едуард VIII із дружиною Волліс Сімпсон на Бермудських островах

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

Король Едуард VIII та його дружина Волліс Сімпсон дуже любили своїх собак та проводити час на Бермудських островах.

На цьому знімку, зробленому цього дня 11 серпня 1940 року, герцог і герцогиня Віндзорські зазнімковані саме з одним зі своїх домашніх собак у Будинку уряду на Бермудських островах.

Вони вирушали до Нассау, де герцог розпочав свої обов'язки губернатора Багамських островів.

Волліс одягнена в елегантний білий костюм, у неї її фірмова зачіска, а у вухах сережки-кліпси. Король, що зрікся престолу, одягнений у сірий костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / © Associated Press
Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

Про історію кохання цієї неординарної пари знято кілька фільмів. Найвідоміший з них – "МИ. Віримо у кохання", режисеркою якого виступила Мадонна. Про те, що було такого особливого в американці Волліс Сімпсон, заради якої спадкоємець британської корони Едуард зрікся престолу, ми розповідали ось у цьому матеріалі.

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