День в історії: королева-мати на хрещенні, а королева Єлизавета II у Карибському турі

9 лютого 1937 року британський король Георг VI і королева Єлизавета були зазнімковані, коли покидали будинок № 3 по Белгрейв-сквер у Лондоні. Там вони були присутні на хрещенні дочки герцога та герцогині Кентських. Єлизавета з'явилася на публіці цього дня у білій сукні та довгому пальті з хутряним коміром та з поясом на талії. На шиї у неї було перлинне намисто, а на голові капелюх. Королева Єлизавета була модницею, любила хутра та діаманти, а про її зимовий стиль ми розповідали раніше.

Король Георг VI та королева Єлизавета, 9 лютого 1937 року / Фото: Associated Press

Цього ж дня через 29 років її дочка королева Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом перебували в турі Карибським морем. Це було 1966 року. На фото вони їдуть відкритою машиною на зльоті школярів у Королівському парку Овал, порт Болі, Трінідад. Королева була у світлій сукні в принт з короткими рукавами, білим капелюхом і рукавичках. У неї на шиї було намисто перлів, а у вухах перлинні сережки. Герцог Единбурзький був у сірому костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою.

Королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп, 9 лютого 1966 / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, якими були останні хвилини життя Єлизавети II.

Читайте також: