День в історії: королева Єлизавета II на відкритті найбільшої пам'ятки українській писанці

Сьогодні у великодню неділю ми натрапили на цікавий архівний знімок королеви Єлизавети II.

На ньому Її Величність королева зазнімкована на тлі гігантської великодньої писанки під час свого візиту до Канади. Супроводжував тоді монархиню мер міста Вегревіль, де і було встановлено найбільший пам'ятник українській писанці, пам'ятник був відкритий 1975 року та отримав назву Вегревільська писанка. Саме на відкриття цього пам'ятника і приїжджала до Канади королева Великої Британії Єлизавета.

Як розповідає дослідниця історії Устина Стефанчук на сайті localhistory, у 1970-х роках, щоб відсвяткувати століття Канадської королівської кінної поліції, влада міста Вегревіль поставила завдання спроектувати пам'ятник, символізм якого відображав би, з одного боку, походження та культуру більшості жителів цих околиць, тобто українців, а з іншого – був би символом життя, благополуччя та безпеки, на варті яких, власне, стоїть поліція. Щоправда, з цього приводу серед громади точилися дискусії, і навіть знайшлися незадоволені такою посвятою української пам'ятки, враховуючи не завжди прихильне ставлення згаданої поліції до ранніх українських емігрантів, зокрема у період канадської політики інтернування під час Першої світової війни.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Але, незважаючи на це 1975 року влада міста встановила пам'ятник, який сьогодні є одним із найвідоміших символів Канади та найбільшою монументальною згадкою про роль українських емігрантів в історії цієї країни. Він називається Вегревільська писанка.

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