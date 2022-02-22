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День в історії: королева Єлизавета II у хутряному пальті та шапці на заході

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День в історії: королева Єлизавета II у хутряному пальті та шапці на заході

Королева Єлизавета II / Associated Press

Сьогодні розглядаємо ще одне архівне фото британської королівської родини.

На знімку заскочена королева Єлизавета II, кадр був зроблений цього дня 22 лютого, але 1973 року, коли вона разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким відвідували міжнародну штаб-квартиру бригади хлопчиків та дівчаток у Парсонс-Грін, у Лондоні.

Її Величність того дня мала дуже радісний вигляд. Вона була у двобортному пальті з хутряним оздобленням на комірі, хутряній шапці, рукавичках, а в руках тримала подарований їй букет квітів. З прикрас на Її Величності були улюблені перлинні сережки.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

З роками любов королеви до прикрас із перлів стала анітрохи не меншою. Сьогодні у свої майже 96 років вона так само одягає сережки з перлів і перлинні кольє.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

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