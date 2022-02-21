День в історії: королева Єлизавета II у красивій сукні та головному уборі під час туру Індією

У королеви Єлизавети II за її довге життя та 70-річне правління було дуже багато різних турів та поїздок.
На цьому архівному знімку Її Величність милується вишуканим квітковим твором під час свого туру садами Лалбаг у Бангалорі, Індія, фото було зроблено цього дня 21 лютого 1961 року.
Одягнена королева Єлизавета II у сукню, білі рукавички та головний убір. На шиї у неї перлинне кольє, як і всі ці роки правління, королева носить тільки такі прикраси. В руках монархиня несе той самий величезний квітковий вінок.
Нагадаємо, нещодавно ми показували вам перший портрет Єлизавети II із правнуками, який був зроблений вже після смерті її чоловіка принца Філіпа.
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