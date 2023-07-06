День в історії: королева Єлизавета II у розкішній вечірній сукні сяяла на балу

Цього дня 1959 року королева Єлизавета II перебувала з офіційним візитом у США.
На знімку королева Єлизавета II заскочена у вечірній атласній сукні, високих білих рукавичках і з маленькою сріблястою сумкою в руках. На голові у Її Величності тіара зі смарагдами та діамантами, у вухах відповідні сережки, на шиї кольє, а на зап'ясті браслет. Волосся монархині укладене в гарне укладання кучерями, а на обличчі — макіяж.
Єлизавета зазнімкована на вході до Великого бального залу готелю Hilton у Чикаго, 6 липня 1959 року, на банкет до мера Чикаго Річарда Дейлі. Королева сиділа на троні лише сім років, але вже так впевнено виконувала свої королівські обов'язки.
Нагадаємо, правила Єлизавета II довгих 70 років і пішла з життя мирно 8 вересня 2022 року у замку Балморал, у Шотландії.
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