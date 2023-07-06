День в історії: королева Єлизавета II у розкішній вечірній сукні сяяла на балу

Цього дня 1959 року королева Єлизавета II перебувала з офіційним візитом у США.

На знімку королева Єлизавета II заскочена у вечірній атласній сукні, високих білих рукавичках і з маленькою сріблястою сумкою в руках. На голові у Її Величності тіара зі смарагдами та діамантами, у вухах відповідні сережки, на шиї кольє, а на зап'ясті браслет. Волосся монархині укладене в гарне укладання кучерями, а на обличчі — макіяж.

Єлизавета зазнімкована на вході до Великого бального залу готелю Hilton у Чикаго, 6 липня 1959 року, на банкет до мера Чикаго Річарда Дейлі. Королева сиділа на троні лише сім років, але вже так впевнено виконувала свої королівські обов'язки.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, правила Єлизавета II довгих 70 років і пішла з життя мирно 8 вересня 2022 року у замку Балморал, у Шотландії.

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