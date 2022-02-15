День в історії: королева Єлизавета II - в турне, а її сестра принцеса Маргарет вперше стала хрещеною мамою

У членів британської королівської сім'ї за довгу історію їхнього правління накопичилося безліч цікавих архівних фотографій.

Це фото королеви Єлизавети ІІ було зроблено 15 лютого 1966 року. Монархиня зазнімкована разом з графом Ейвоном, який приймав королівське подружжя – Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа у своєму будинку на віллі Нова на Барбадосі, Вест-Індія. Подружжя тоді здійснювало поїздку Карибським морем. На Єлизаветі II була біла сукня, цікавий головний убір, брошка, пришпилена до сукні, перлинне кольє та перлинні сережки.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Також цього дня 15 лютого 1955 року було зроблено фото принцеси Маргарет, вона зображена у темних окулярах та легкій сукні без рукавів у старій англійській гавані після прибуття на Антигуа у Британській Вест-Індії під час свого турне доброї волі.

Принцеса Маргарет / Associated Press

Ще одне фото сестер принцес Єлизавети та Маргарет датовано 15 лютого 1948 року, тоді Маргарет вперше стала хрещеною матір'ю. Її хрещеницею стала Мерилін Емма Маргарет, дочка майора та місіс Джон Лайсетт Віллс, яка народилася 1 грудня 1947 року. Хрестини відбулися у церкві Всіх Святих у Бінфілді, у Беркширі. На хрестинах тоді були присутні принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький Філіп.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Associated Press

Читайте також: