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День в історії: миле фото герцога та герцогині Віндзорських з їхніми вихованцями на королівському лайнері

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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День в історії: миле фото герцога та герцогині Віндзорських з їхніми вихованцями на королівському лайнері

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

Сьогодні нам трапилося архівне фото короля Едуарда VIII, який зрікся трону заради своєї коханої – американської акторки Волліс Сімпсон, яка згодом стала його дружиною і отримала титул герцогині Віндзорської.

На фото датованому 3 січня 1956 року, герцог і герцогиня Віндзорські, Едуард і Волліс та двоє їхніх вихованців (пара дуже любила собак породи мопс) на борту лайнера Queen Mary пришвартувалися в Нью-Йорку.

Волліс одягнена у темне пальто з хутряним коміром, чорні туфлі та високі шкіряні рукавички. На обличчі у Волліс вуаль, а у вухах сережки з камінням. Поруч із нею стоїть чорна шкіряна сумка, а на руках вона тримає мопса, який також у пальті з хутряним коміром, як у господині.

Едуард у строкатих штанях і довгому такому самому пальті, взутий у чорні туфлі. Біля його ніг зображений другий мопс, одягнений так само, як і перший.

Герцог та герцогиня Віндзорські / © Associated Press
Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали вам історію кохання Волліс та Едуарда, яка лягла в основу не одного голлівудського фільму. Найвідоміший з них – "МИ. Віримо у кохання", режисеркою якого виступила Мадонна.

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Дата публікації
Перегляди
1294
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