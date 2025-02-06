День в історії: принц Чарльз обрав для заручин із Діаною Спенсер особливу для королівської родини дату

Принц Уельський Чарльз освідчився леді Діані Спенсер на кілька тижнів раніше, ніж це стало відомо широкому загалу.

Публічно про заручини спадкоємця британського престолу Букінгемський палац оголосив 24 лютого 1981 року. Але насправді принц Чарльз освідчився Діані 6 лютого і обрав для цього дуже дивну дату - день смерті короля Георга VI. Втім, цей день був також і днем сходження на престол королеви Єлизавети ІІ – матері Чарльза – тому, як майбутній король, він, можливо, керувався саме цією подією.

Ще три тижні після цього заручини Чарльза і Діани зберігалися в секреті.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на свої заручини майбутня принцеса Діана обрала каблучку із сапфіром, і ми розповідали історію цієї прикраси.

Каблучки Діани та Чарльза / Фото: Associated Press

Також ви можете почитати, чим відрізнялися каблучки принцеси Діани та королеви Камілли – першої та другої дружин короля Чарльза відповідно.

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