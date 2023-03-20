День в історії: принцеса Діана із сином Вільямом у його першому королівському турне

Принцеса Діана народила свого первістка принца Вільяма в червні 1982 року, а вже у березні 1983-го взяла сина із собою у його перше королівське турне.

Принцу Вільяму тоді було дев'ять місяців. На фото, яке було зроблено того дня, 20 березня 1983 року, принцеса Діана тримає маленького сина на руках в аеропорту Аліс-Спрінгс, Австралія. Сім'я прибула туди, щоб розпочати своє королівське турне.

Принцеса одягнена в сукню-сорочку з цікавим коміром, на зап'ясті у неї годинник, а волосся ідеально укладене в зачіску. Маленький Вільям у вишитій білій сорочці.

Принцеса Діана з сином принцом Вільямом / Фото: Associated Press

До речі, Кейт та Вільям теж брали маленького сина принца Джорджа у своє турне до Австралії 2014 року, їхньому первістку тоді теж було близько року.

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