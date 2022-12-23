День в історії: принцеса Діана на королівському хрещенні у Сандрінгемі

Нам попався архівний кадр принцеси Діани, зроблений цього дня, 23 грудня 1990 року.

Цього дня принцеса Уельська разом із рештою членів британської королівської родини перебувала у Сандрінгемі.

Фото було зроблено після служби у церкві, де хрестили принцесу Євгенію Йоркську. Принцеса Діана була близькою подругою матері Євгенії — Сари Фергюсон, герцогині Йоркської.

На принцесі короткий червоно-білий жакет у принт "собачий зуб" та чорно-біла спідниця в такий самий принт. На голові крислатий яскравий капелюх з широкою чорною стрічкою і вуаллю, його Діана притримує рукою від вітру. Принцеса в чорних рукавичках під пахвою тримає лакований клатч, а в руці – скромний букет квітів.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували фото принцеси Євгенії, яку після церемонії хрещення на руках тримала мама Сара Йоркська.

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / Фото: Associated Press

Читайте також: