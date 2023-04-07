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День в історії: принцеса Діана у стильній рожевій сукні та капелюсі-пігулці вітала австралійців

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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День в історії: принцеса Діана у стильній рожевій сукні та капелюсі-пігулці вітала австралійців

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Діана була не лише народною улюбленицею, а й справжньою модницею.

Цього дня, 7 квітня 1983 року, сорок років тому Її Високість принцеса Уельська перебувала у турі Австралією зі своїм чоловіком принцом Чарльзом. Фотографи заскочили Діану, коли вона віталася з людьми у Фрімантлі, які прийшли потиснути їй руку та подарувати квіти.

Того дня принцеса була одягнена у рожеву сукню-міді у дрібний горох із довгими рукавами та підкресленою талією. У тон сукні на голові у неї був капелюх-пігулка.

Під пахвою Діана тримала білий клатч-конверт, а на її пальці сяяла та сама заручальна каблучка, куплена Чарльзом, яку зараз з гордістю носить принцеса Уельська Кетрін.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нещодавно ми згадували, як Діану вітав натовп під час туру Австралією в Канберрі. Стиль юної принцеси Уельської був витонченим, і вона майже завжди мала прекрасний вигляд. 

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
324
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