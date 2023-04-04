День в історії: принцеса Діана в об'єктивах папараці після видалення зуба мудрості

У принцес теж іноді болять зуби, як у звичайних людей. Сьогодні ми натрапили на архівне фото принцеси Діани, коли вона вперше з'явилася на публіці після того, як в клініці видалила зуб мудрості.

Кадр було зроблено 4 квітня 1989 року. Принцеса Уельська Діана тоді вперше з'явилася на публіці після рутинної процедури. Вона прибула того дня до готелю Claridges у Лондоні на благодійний обід.

Одягнена Діана була у світлий жакет з білою вставкою на грудях і в спідницю в тон, у вухах у неї сяяли золоті сережки з перлинним камінням, вії були підкреслені синьою тушшю, а на губи нанесено блиск. Її волосся було укладене у фірмову зачіску.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Діана мала чарівний вигляд і усміхалася папараці, які скрізь і всюди її переслідували.

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