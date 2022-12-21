День в історії: принцеса Єлизавета з мамою ходила на різдвяне шоу

Різдво завжди було особливим святом для британської королівської родини.

Ми знайшли архівний знімок на якому принцеса Єлизавета та її мама королева Єлизавета, дружина короля Георга VI, відвідували напередодні різдвяного ранку дитяче різдвяне шоу "Де закінчується веселка" в Голборн-Емпайр у Лондоні. Захід відбувався 21 грудня 1937 року. Принцесі Єлизаветі тоді було 11 років.

Принцеса Єлизавета та її мати королева Єлизавета / Фото: Associated Press

2022 року королівська родина вперше відсвяткує Різдво без королеви Єлизавети II. Вона мирно пішла з життя у вересні 2022-го, а на престол вступив її старший син король Чарльз ІІІ.

Підданим належить почути першу різдвяну промову короля, яку транслюватимуть на телебаченні напередодні Різдва.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: