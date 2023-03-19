День в історії: річниця від дня заручин Сари Йоркської та принца Ендрю

Улюблений син королеви Єлизавети II одружився 1986 року на Сарі Фергюсон. Того ж року пара оголосила про свої заручини.

Це фото було опубліковано того ж дня – 19 березня 1986 року. Саме того дня Сара та Ендрю, які були шалено закохані одне в одного, оголосили світові про свій намір одружитися.

Принц Ендрю був знайомий із Сарою Фергюсоном з дитинства, іноді вони зустрічалися на матчах з поло. Сара була гарною подругою принцеси Діани, якось 1985 року на пропозицію Діани Сара Фергюсон з метою можливого сватання була включена до списку гостей традиційної вечірки, яку королева влаштовувала у Віндзорському замку під час королівських перегонів в Аскоті. Ця зустріч стала доленосною, принц Ендрю та Сара почали зустрічатися, а незабаром і вирішили одружитися.

Сара Фергюсон та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Під час публічного оголошення про заручини пара заявила, що їхнє весілля може бути відкладене до наступної осені, але весілля зіграли раніше – 23 липня 1986 року, тобто вже за чотири місяці. Шлюб тривав десять років і від 1996 пара розлучилася. Але, що примітно, сьогодні вони живуть разом, хоч і не є чоловіком та дружиною.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

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