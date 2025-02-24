День в історії: рідкісне відео із заручин принца Чарльза та принцеси Діани

24 лютого 1981 року принц Уельський Чарльз оголосив про заручини з леді Діаною Спенсер.

Відомо, що принц Чарльз насправді освідчився своїй тодішній дівчині леді Діані ще 6 лютого 1981 року, але протягом трьох тижнів їхні заручини зберігалися в таємниці.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин / Фото: Getty Images

Ми знайшли відео, в якому видно, як Чарльз та Діана позували біля Букінгемського палацу в Лондоні, коли світові стало відомо про те, що вони заручені.

На пальці Діани з'явилася велика заручальна каблучка з 18-каратного білого золота, прикрашена овальним цейлонським сапфіром 12 карат, обрамленим чотирнадцятьма діамантами.

День заручин Чарльза та Діана: як пара позувала біля Букінгемського палацу

Чому принцеса Уельська обрала сапфір, ми розповідали раніше у матеріалі.

Каблучку створили королівські ювеліри із британської ювелірної компанії Asprey. Королева Єлизавета II як весільний подарунок подарувала Діані брошку з сапфірами.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Весілля Чарльз та Діана зіграли того ж року, 29 липня.

Принц Чарльз та принцеса Діана у день свого весілля / Фото: Associated Press

Нагадаємо, своїй другій дружині — королеві Каміллі — Чарльз також освідчився у лютому. Це сталося 10 лютого 2005 року.

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