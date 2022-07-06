День в історії: сержантка знепритомніла просто біля ніг майбутньої королеви Єлизавети II

Не лише королівські гвардійці падають під час урочистих заходів чи то від спеки, чи то від хвилювання.

Пам'ятайте історію про те, як під час святкових днів на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II під час урочистої служби в соборі Святого Павла в Лондоні одному гвардійцю стало погано і він звалився на асфальт непритомний.

Королівський гвардієць / Фото: Associated Press

А за кілька хвилин після цього інциденту ще одному гвардійцю стало погано, і він спершу нахилився, а потім сів на сходах.

За роки довгого правління Її Величності королева побачила таких випадків, напевно, не мало. Нам трапилося фото, яке було зроблено 1949 року. Щоправда тоді Єлизавета ще не була королевою, але вже відвідувала деякі урочисті заходи, як спадкоємиця трону.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Під час одного з таких візитів сержантка Джин Бейлісс знепритомніла біля ніг принцеси Єлизавети, коли та інспектувала почесну варту жіночого Королівського армійського корпусу в замку Шрусбері, Шропшир, 6 липня 1949 року.

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