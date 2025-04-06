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День в історії: сьогодні виповнюється 20 років від дня смерті князя Монако Реньє ІІІ
6 квітня — річниця смерті князя Монако — Реньє III. Він помер 2005 року.
Князь Реньє III правив від 1949 до 2005 року, майже 56 років.
На княжий престол він вступив після того, як 9 травня 1949 помер його дід, князь Луї II. Формально спадкоємицею титулу була мати Реньє, княгиня Шарлотта, але вона відмовилася від престолу на користь свого сина.
Реньє III був одружений з американською оскароносною акторкою Грейс Келлі. 1982 року дружина князя загинула в автокатастрофі.
Незважаючи на те, що у подружжя були складні стосунки із взаємними образами та зрадами, Реньє щиро переживав смерть дружини та був розчавлений її загибеллю.
До кінця своїх днів він залишався вдівцем і після смерті 2005 року був похований поряд зі своєю дружиною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про прокляття роду Грімальді.