День в історії: сьогодні виповнюється 20 років від дня смерті князя Монако Реньє ІІІ

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

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Князь Реньє III правив від 1949 до 2005 року, майже 56 років.

На княжий престол він вступив після того, як 9 травня 1949 помер його дід, князь Луї II. Формально спадкоємицею титулу була мати Реньє, княгиня Шарлотта, але вона відмовилася від престолу на користь свого сина.

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Реньє III був одружений з американською оскароносною акторкою Грейс Келлі. 1982 року дружина князя загинула в автокатастрофі.

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Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Незважаючи на те, що у подружжя були складні стосунки із взаємними образами та зрадами, Реньє щиро переживав смерть дружини та був розчавлений її загибеллю.

До кінця своїх днів він залишався вдівцем і після смерті 2005 року був похований поряд зі своєю дружиною.

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прокляття роду Грімальді.