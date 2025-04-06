ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

День в історії: сьогодні виповнюється 20 років від дня смерті князя Монако Реньє ІІІ

6 квітня — річниця смерті князя Монако — Реньє III. Він помер 2005 року.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Реньє III та княня Грейс

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Князь Реньє III правив від 1949 до 2005 року, майже 56 років.

На княжий престол він вступив після того, як 9 травня 1949 помер його дід, князь Луї II. Формально спадкоємицею титулу була мати Реньє, княгиня Шарлотта, але вона відмовилася від престолу на користь свого сина.

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Реньє III був одружений з американською оскароносною акторкою Грейс Келлі. 1982 року дружина князя загинула в автокатастрофі.

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Незважаючи на те, що у подружжя були складні стосунки із взаємними образами та зрадами, Реньє щиро переживав смерть дружини та був розчавлений її загибеллю.

До кінця своїх днів він залишався вдівцем і після смерті 2005 року був похований поряд зі своєю дружиною.

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Князь Реньє III та княня Грейс / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прокляття роду Грімальді.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie