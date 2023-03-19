День в історії: у максісукні та з лисячою горжеткою в руках королева мати Єлизавета відвідувала кінні перегони

У королеви Єлизавети ІІ була дуже цікава мати. Сьогодні, у День матері, який святкують у Британії, хочемо показати вам один архівний кадр із Єлизаветою Боуз-Лайон.

Цей кадр було знято 19 березня 1937 року, коли королева Єлизавета йшла до королівської ложі, та її супроводжував величезний натовп, де вона мала спостерігати за кінними перегонами Grand National, в Ейнтрі, Ліверпуль.

Одягнена королева того дня була у світлу максісукню, поверх якої був жакет із цікавим оздобленням на рукавах, а в руці вона тримала хутряну горжетку з лисиці. Її Величність була в акуратному капелюсі, з намистами на шиї і високих рукавичках. А взута була в ботильйони на підборах.

Королева мати Єлизавета / Фото: Associated Press

Через два місяці – 17 травня 1937 року відбулася коронація короля Георга VI, чоловіка Єлизавети та батька принцес Єлизавети та Маргарет.

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